Le navigateur Brave se met à jour avec Brave Search par défaut

Toutefois, d'après Brendan Eich, le P.-D.G. de l'entreprise, « Brave Search a atteint la qualité et la masse critique nécessaires pour devenir notre option de recherche par défaut et pour offrir à nos utilisateurs une expérience en ligne transparente et respectueuse de la vie privée par défaut ». Il parle également d'une croissance « significative » depuis juin, avec plus de « 80 millions de requêtes par mois ».