WhatsApp teste un nouveau mode picture-in-picture

En effet, selon WABetaInfo, WhatsApp teste actuellement un nouveau design pour son mode PiP, avec l'intégration d'une barre de contrôle sous le lecteur vidéo. Cette dernière affiche des commandes simples, à savoir play/pause, un bouton pour passer en plein écran ou encore un bouton de fermeture. Les commandes s'afficheront donc sous la vidéo, et non plus sur la vidéo elle-même.