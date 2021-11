Redmi Note 10 Pro : l'un des meilleurs smartphones Xiaomi moins cher avec ce code promo

Le constructeur Xiaomi, avec son Redmi Note 10 Pro, lance un pavé dans la mare des smartphones. Avec son prix de base très abordable, et c'est encore plus vrai après réduction, le Redmi Note 10 Pro affiche une fiche technique digne des plus grands téléphones.

Disponible avec 6 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de mémoire, il est équipé d'un bel écran de 6,67" avec un ration 20:9 et une définition de 2400 x 1080 pixels. La fréquence de rafraîchissement est de 120Hz, avec un affichage HDR10.

Comme nous l'avons dit plus haut, le grand angle de la caméra arrière est vraiment impressionnant : 108 mégapixels de résolution. Il est accompagné d'un grand angle de 8 mpx, un objectif macro de 5 mpx et un pour la profondeur de 2 mpx. Côté face pour les selfies, c'est un objectif 16 mpx. Vous pouvez filmer en 4K à 30 images/seconde ou en 1080p à 60 images/seconde.

Enfin, l'autonomie est elle aussi astronomique, avec une batterie qui se décharge, en usage léger, au bout de 40h. Comptez un peu plus d'une journée pour un usage classique.

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro est un très bon photophone, au rapport qualité/prix imbattable, surtout en lui appliquant le code de réduction FLASH20.