Nouveau record de livraisons pour Tesla au troisième trimestre

Au cours de ce même trimestre, les livraisons de voitures électriques Tesla n’ont pas faibli pour atteindre 241 391 exemplaires. Pendant ce temps, les équipes travaillent sur l’optimisation de la production à Austin aux États-Unis et à Berlin en Allemagne pour couvrir la demande dès que possible.

Si le nombre de livraisons est en hausse de 73 % face à la même période un an plus tôt, la marque américaine a indiqué que son prix de vente moyen a baissé de 6 % en glissement annuel. Cela ne signifie pas que les prix des véhicules ont baissé, mais que les ventes de Model 3 et de Model Y ont sensiblement augmenté faisant baisser le panier moyen chez le constructeur.