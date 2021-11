La DDR5 jusqu'à 60 % plus chère que la DDR4

Selon MSI, les nouvelles technologies de mémoire ont toujours coûté 30 à 40 % de plus que la génération d'avant. Néanmoins, dans le cas de notre DDR5, l'utilisation de composants supplémentaires lors de la fabrication ont induit une augmentation plus importante du prix.

Le fabricant taïwanais ajoute : « Par conséquent, nous nous attendons à une augmentation de 50 à 60 % des tarifs au lancement par rapport à la DDR4. Il faut généralement 2 ans pour atteindre la parité de prix avec les générations précédentes, et nous nous attendons à ce que les tendances restent similaires pour les modules DDR5. »

Cela dit, et comme le rapporte Tom's Hardware, 32 Go de DDR4-3600 en C14 se monnayent actuellement à un peu moins de 270 dollars chez G.SKILL. À titre de comparaison (un peu tronquée pour le moment), les 32 Go de DDR5-4800 (avec des barrettes RGB similaires) sont affichées à 350 dollars chez GeIL, soit 30 % de plus. Il est toutefois possible que ce tarif soit provisoire et qu'il augmente par la suite, lorsque la DDR5 sera pleinement lancée. Pour l'instant, rares sont d'ailleurs les fabricants à avoir dévoilé des prix.