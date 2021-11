Antivirus : l'excellente suite Kaspersky Total Security à un prix inédit grâce à ce code Clubic exclusif

Que ce soit sous Windows, Android ou encore macOS et iOS, la réputation de Kaspersky n'est plus à faire, et la firme de cybersécurité continue de se positionner dans les sommets des classements des solutions les plus efficientes, à commencer par son antivirus.

Protégez-vous contre les menaces en ligne, avec antivirus en temps réel et détection immédiate des dangers, ainsi que des outils de prévention automatiques des vulnérabilités et de suppression d'un Cheval de Troie sous Windows. De quoi vous éloigner de menaces plurielles telles que les ransomwares, tentatives de phishing et plus largement, tout type de virus.

Kaspersky est également réputé pour votre protection lors d'achats en ligne. Les pirates du Web seront ainsi tenus à bonne distance, tandis qu'un pare-feu bidirectionnel vous permet d'afficher, d'évaluer et de gérer chaque connexion entrante et sortante effectuée. La firme a également amélioré son outil de détection des menaces zéro-day et veille lors de vos navigations en ligne à vous avertir lorsque vous tentez de visiter un site considéré comme dangereux.

Et en plus de son antivirus, cette suite vous permet également de disposer d'un VPN d'une capacité de 300 Mo/jour de trafic et comportant un chiffreur AES 256 bits, le plus haut niveau de confidentialité actuel. De quoi naviguer incognito en ligne, éviter le tracking et également bloquer tout accès non désiré à la webcam de votre ordinateur.