Apple : le GPU du M1 Max est 3 fois plus rapide que celui du M1, bench à l'appui !

Pour rappel, Apple a comparé les performances de son M1 Pro à celles d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 Go mobile. De plus, le SoC consommerait environ 70 % d'énergie en moins. Encore plus impressionnant, le M1 Max pourrait faire presque aussi bien qu'une RTX 3080 mobile , là encore en se montrant bien moins énergivore.

Il faudra tester cela en conditions réelles pour en mesurer le véritable potentiel, mais un premier benchmark Metal réalisé sur l'outil Geekbench 5 se montre plutôt prometteur. Le MacBook Pro testé avec puce M1 Max obtient un score de 68 870, soit plus de trois supérieur à ce qu'est capable de produire un MacBook Pro de 2020 avec SoC M1 .