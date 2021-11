Windows 11 reçoit sa première mise à jour cumulative, centrée sur les problèmes de compatibilité

Voilà plus de deux semaines que le nouveau système d'exploitation de la firme de Redmond, Windows 11, est accessible à celles et ceux dont la machine dispose des prérequis draconiens imposés par Microsoft . Et, comme lors de tout lancement d'un nouvel OS, il n'est pas rare que des bugs apparaissent rapidement et soient signalés par divers utilisations, malgré les tests de Windows 11 par les membres du programme Insider pendant de nombreux mois.

En conséquence, Microsoft avait vu dès le jour de la sortie de son nouveau système d'exploitation divers bugs être signalés . La compatibilité entre l'OS et certains logiciels, mais aussi entre logiciels, étaient alors en jeu. La mise à jour cumulative KB5006674, la première de l'histoire de Windows 11, permet d'en résoudre certains, à la différence des traditionnels Patchs Tuesday de Microsoft, habituellement davantage centrés sur la sécurité.

En installant cette mise à jour cumulative, que vous pouvez trouver disponible au téléchargement dans Windows Update si cela n'est pas fait de manière automatique sur votre machine, vous pouvez notamment mettre fin à l'incompatibilité relevée entre les logiciels Killer d'Intel et SmartByte sur les ordinateurs de la marque Dell et Windows 11, au cas où vous auriez été concerné.

Cela affectait notamment les logiciels réseaux et les paquets User Datagram Protocol (UDP), ce qui posait des soucis de performance pour certains navigateurs web en comparaison avec leur efficience sous Windows 10 , mais aussi avec les VPN , dont le chargement était plus lent. Un problème désormais résolu.