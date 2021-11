Un forfait mobile 80 Go à moins de 10€, B&You réplique à RED by SFR avec cette offre choc

Jusqu'au mercredi 27 octobre 2021 inclus, les nouveaux clients Bouygues Telecom peuvent donc souscrire au forfait B&You au tarif de 9,99 euros par mois ; via la série spéciale Very B&You. Il s'agit d'un prix fixe qui n'évoluera pas au bout d'un an et d'une offre mobile qui ne nécessite aucun engagement de la part du nouveau client.



Le forfait associé à la série spéciale contient des appels et SMS/MMS illimités en France et un internet mobile de 80 Go avec le réseau 4G de Bouygues Telecom depuis la France métropolitaine. Au sein de l'Union Européenne et dans les DOM, les clients profiteront de 15 Go de données mobiles.

Pour information, l'opérateur télécom prélèvera le montant unique de 10 euros pour l'envoi par voie postale de la carte SIM triple découpe. Il sera possible de conserver gratuitement son numéro de mobile actuel par l'intermédiaire du code RIO qui peut être consulté par SMS ou par un simple appel téléphonique.