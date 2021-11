Pénurie : même le prix du Raspberry Pi 4 augmente !

Le prix du Raspberry Pi 4 2 Go a donc été ramené à 45 dollars, qui était déjà son prix avant que la fondation ne déclasse le modèle 1 Go et qu’elle ne revoit ses tarifs en conséquence. C’est la première fois dans l’histoire de la fondation que le Raspberry Pi subit une hausse de prix. Rappelons que l’objectif du projet a toujours été de « stimuler l'apprentissage des bases de l'informatique par une meilleure accessibilité du matériel ».



Pour pallier cette hausse, la fondation envisage déjà de remettre sur le marché sa SBC de 1 Go, au tarif de 35 dollars. Selon Eben Upton, le cofondateur de la fondation, cela aura le mérite de laisser le choix :

« Moins de mémoire au même prix, ou la même mémoire à un prix plus élevé ».



Eben Upton a également annoncé qu’il est peu probable que la fondation soit en mesure de produire plus de cartes que les années précédentes, malgré une demande toujours croissante. La production de Raspberry Pi sera sans doute plafonnée à 7 millions d’appareils cette année, et ce chiffre ne devrait pas augmenter l’année prochaine.



Ce changement de prix ne devrait toutefois pas durer, et la fondation déclare faire le maximum pour ramener les prix là où ils étaient avant la crise. Eben Upton explique que la fondation donne la priorité à la production de Compute Module 3 et 3+ et aux Raspberry Pi 3B construits sur les stocks de silicium 40 nm. À ce titre, le Raspberry Pi 3B+ ne sera plus une priorité et la fondation conseille aux utilisateurs de se tourner vers la variante 1 Go du Raspberry Pi 4. Les systèmes reposant sur du silicium 28 nm (Raspberry Pi 4 et Compute Module 4) vont quant à eux pouvoir maintenir leur prix grâce à des stocks suffisants pour les douze prochains mois… à l’exception de la variante de 2 Go du Pi 4.