L'Argentine victime d'un piratage hors norme, les données de Lionel Messi dans le lot

Les intrusions de 2017 et 2019 avaient déjà fait des dégâts sur l’opinion publique, alors que le nom et l’adresse d’hommes politiques et de membres des forces de l’ordre avaient été divulgués également. Le gouvernement du pays, s’exprimant par communiqués, enquête sur la fuite et minimise sa gravité. Cependant, huit employés du gouvernement font actuellement l’objet d’une enquête interne.