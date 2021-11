Forfait 40Go à moins de 5€, comment profiter de cette offre choc ?

La première raison de choisir un forfait Prixtel c'est, comme vous aurez pu le constater, la flexibilité des forfaits et les tarifs très attractifs qui les accompagnent. Prixtel est le seul opérateur qui propose de payer son forfait à la carte, en fonction de sa consommation.

Avec le temps, vous savez combien de données mobiles vous consommer environ par mois. Il est ainsi plus facile de vous orienter vers le forfait de votre choix. Et comme ces forfaits sont ajustables, cela vous laisse une certaine marge de manœuvre, pour les fois où vous allez consommer plus ou moins de données.

Qui plus est, les tarifs sont réellement attractifs. Seulement 4,99€ par mois pour consommer jusqu'à 40Go, on a difficilement vu mieux. Et quand on sait que pour 200Go cela revient à 15,99€ par mois, avec appels illimités vers l'Amérique du Nord qui plus est, on a toutes les raisons de craquer.

Ces forfaits sont adaptés à tout le monde, du particulier au professionnel souvent en déplacement. Chacun y trouve son compte, avec une facture aux tarifs fluctuants qui correspond à ce que vous consommez vraiment.