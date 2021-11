Google Pixel 6 : 5 ans de mises à jour garanties ? Non, ce n'est pas si simple

La promesse n’est pas entièrement erronée, mais contrairement à ce que beaucoup pensaient, il ne s’agira pas entièrement d’updates majeures, qui apportent de nouvelles fonctionnalités. Interrogé par The Verge, un porte-parole de Google a indiqué : « Les utilisateurs auront au moins trois ans de mises à jour de l’OS, après quoi nous nous assurerons que les Pixels 6 soient sécurisés et à jour. La fréquence et le type de mise à jour dépendront des capacités et des besoins du matériel ».