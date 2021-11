Acer s’est fait voler des données pour la deuxième fois et par le même groupe de hackers

Des identifiants d'employés et des informations sur les produits de la marque ont été dérobés. Les hackers ont contacté plusieurs journalistes pour les prévenir de leur action et ont expliqué le but de l'attaque à BleepingComputer : « Nous n'avons pas demandé de paiement séparé pour l'intrusion de Taïwan. C'était pour prouver qu'Acer a négligé sa sécurité ».