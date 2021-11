Pixel 6 et 6 Pro : le casque Bose 700 est offert si vous précommandez le dernier smartphone Google

Le jeudi 28 octobre 2021 sortira officiellement les Pixel 6 et 6 Pro dans leur déclinaison 5G. En attendant leur sortie dans une semaine, il est possible de précommander les tout nouveaux smartphones de la firme de Mountain View sur les sites de la Fnac et de Darty. Dans le cadre de la précommande prenant fin le 27 octobre prochain, les téléphones de Google sont respectivement au prix de 649 euros et au tarif de 889 euros.

Concernant leurs caractéristiques principales, le Google Pixel 6 dispose d'un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une définition de 1080 x 2340 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'une batterie de 4 500 mAh. Quant au Pixel 6 Pro, il embarque un écran AMOLED LTPO de 6,7 pouces avec une définition de 1440 x 3120 pixels, une mémoire vive de 12 Go de RAM et une batterie de 5 000 mAh. Pour la photo, le Pixel 6 embarque un double capteur de 50 + 12 MP et un capteur frontal de 8 MP. De son côté, le Pixel 6 Pro possède un triple capteur de 50 + 48 + 12 MP et un capteur avant de 11 MP.