Des hackers chinois piratent iOS 15.0.2 en quelques secondes, mais Apple n'est pas leur seule victime

C'est l'équipe de Kunlun Lab qui a fait la démonstration la plus impressionnante avec un hack à distance exécuté en à peine 15 secondes sur un iPhone 13 Pro doté de la dernière mise à jour. Comme souvent sur iOS, c'est Safari qui est en cause. Sans entrer dans les détails, l'équipe dirigée par l'ancien directeur technique de l'entreprise Qihoo 360 a lancé le hack à l'aide d'un lien infecté qui a outrepassé les défenses du navigateur d'Apple. Bien entendu, le script nécessaire à cet exploit n'a pas été codé quelques heures avant la démonstration et a demandé des mois de recherche à l'équipe pour détecter la faille et mettre au point un plan cohérent.

Le groupe de Kunlun Lab n'était pas le seul à s'attaquer à l'iPhone , puisque la Team Pangu, qui possède un antécédent avec le jailbreak d'appareils Apple, a une nouvelle fois brillé, au point de remporter la compétition et la récompense de 300 000 dollars. Pour arriver premier sur le podium, le groupe de hackers a fait la démonstration d'un jailbreak du dernier iPhone d'Apple équipé d'iOS 15.0.2 , le tout via un lien déclenchant ici aussi un script exploitant les failles de Safari.