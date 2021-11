RED by SFR lance un nouveau forfait pas cher qui va à l'essentiel !

RED by SFR sait comment faire plaisir avec ce forfait tout simple , qui va à l'essentiel, et qui propose de belles choses. Pour seulement 10€ par mois, vous avez droit à 30 Go en très haut débit (4G ou 3G selon votre couverture réseau) avec 6 Go supplémentaires à utiliser depuis l'Europe ou les DOM.

Les appels sont illimités en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), mais attention : ils se coupent automatiquement au bout de 3h. Ce n'est pas un problème puisqu'il suffit de rappeler et vous repartez pour 3h.