L'offre Free 80Go à seulement 10,99€ prend fin ce soir à minuit 🔥

L'offre Série Free est attirante à plus d'un titre. Comme on l'a dit plus haut, les 80 Go de data mensuels sont un premier atout. Vous avez bien entendu les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM. Et si vous allez à l'étranger, vous avez aussi tout ces avantages depuis l'Europe et les Dom. Avec en plus 8 Go d'Internet.

Ce n'est pas tout, puisque le forfait offre un accès Premium à l'app Free Ligue 1. Avec elle, vous allez pouvoir suivre toute l'actu de la Ligue 1 Uber Eats, avec les résultats en direct, l'actu des joueurs et des clubs, des clips de matchs en direct, etc.

Ce forfait Série Free est sans engagement, à savoir que vous pouvez à tout moment en changer : il n'y a pas de date butoir pour quitter l'opérateur. Sachez également qu'au bout d'un an, votre forfait évoluera en forfait Free 5G à 19,99€/mois. Certes c'est plus cher, mais vous bénéficierez alors de la puissance de la 5G, à condition d'avoir un smartphone compatible bien sûr.

L'offre Série Free 80 Go à 10,99€/mois c'est jusqu'à ce soir 23h59 seulement.