Prévus pour le 1er novembre, les Beats Fit Pro fuitent, découvrez-les en image

Après les Beats Studio Buds sortis plus tôt cette année, Apple lancera une nouvelle paire d’écouteurs : les Beats Fit Pro. Le site 9to5Mac a en effet mis la main sur plusieurs informations et sur des clichés des quatre déclinaisons du futur produit. Ressemblant comme deux gouttes d’eau à ses aînés, les écouteurs Beats Fit Pro aborderont un design légèrement différent au niveau du crochet d’oreille qui sera plus proéminent pour mieux maintenir l’accroche des écouteurs.