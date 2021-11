Pourquoi le marché des jeux d'argents en ligne est-il en pleine ébulition ?

Vous ne serez pas surpris d'apprendre que certains secteurs d’activités ont largement profité de la crise sanitaire. En ce qui concerne les jeux en ligne, le marché est tellement vaste qu’il est difficile de donner des chiffres exacts à l’échelle du globe. Cependant, en déclarant vouloir racheter la société de conception de machines à sous Playtech Ltd. pour 2,9 milliards de dollars, l’entreprise Aristocrat Leisure Ltd. a fait grimper le cours de Playtech Ltd.