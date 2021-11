30Go à moins de 10€, c'est la nouvelle offre choc chez B&You

Avec B&You, Bouygues frappe fort en proposant un forfait à la portée de pratiquement tout le monde . Pour seulement 9,99€ par mois, sans engagement, vous pouvez bénéficiez de 30 Go d'Internet (dont 6 que vous pouvez utiliser en Europe et dans les DOM) et d'appels et SMS illimités en France Métropolitaine.

C'est propre, net, sans fioritures ou petites clauses cachées. On apprécie tout particulièrement le fait que ce soit sans engagement : vous pouvez partir quand vous voulez. Et surtout qu'il n'y ait pas de limite de temps pour le prix mensuel. Ainsi, si vous décidez de rester à vie chez B&You, vous paierez toujours 9,99€/mois pour ce forfait.