Disney repousse 5 de ses films Marvel et Indiana Jones 5

C'était à prévoir tant Disney avait annoncé de projets de séries et de films pour ces prochaines années : de nombreux longs-métrages viennent de voir leur date de sortie repoussée. Ainsi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness glisse du 25 mars 2022 au 6 mai, Thor: Love and Thunder perd donc cette place et se décale au 8 juillet, déplaçant à son tour Black Panther: Wakanda Forever au 11 novembre.