Apple AirPods 3 : les nouveaux écouteurs Apple sont disponibles en précommande

Ajoutez à cela une connexion immédiate avec vos appareils Apple et un design plus élégant grâce à une tige 33% plus courte. La robustesse est aussi de mise avec une certification IPX4 pour lutter efficacement contre l'eau et la transpiration. De plus, un simple bouton permet d'accéder à toutes les options (volume, passer au morceau suivant/précédent, répondre à un appel…). Enfin, l'autonomie de la batterie grimpera à 6 heures en mode écoute et pourra même atteindre 30 heures de fonctionnement à l'aide du boîtier de charge inclus. Ainsi, les AirPods 3 délivreront un son puissant, clair et ne souffrant d'aucune imperfection. Ils seront aussi très agréables à porter au quotidien et leur endurance est absolument impressionnante.