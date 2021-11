Huawei Watch GT2 : la montre connectée n'a jamais été aussi abordable

En plus de ça, la montre a une autre fonction très intéressante : elle mesure la qualité de votre sommeil. En plus de sa durée, elle peut détecter lorsque vous ronflez ou même si vous faites de l'apnée du sommeil. Ainsi, sur votre smartphone vous pourrez consulter ces informations et en parler à votre médecin pour faire des tests plus poussés.

Enfin, la Watch GT 2 fonctionne avec une app : Huawei Santé. Et, comme Huawei n'utilise plus Google, si vous avez un smartphone d'une autre marque, il faut aussi utiliser l'app Huawei Mobile Services. Ainsi, vous serez paré pour utiliser pleinement votre montre.