Google lance ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro : sortie le 28 octobre, à partir de 649€

Autre nouveauté majeure : Google renoue avec le très haut de gamme. En effet, rappelons-nous que le Pixel 5 s’intégrait plutôt sur le milieu de gamme, avec son SoC Snapdragon 765G . Mais cette année, le constructeur a mis les petits plats dans les grands en intégrant, pour la première fois, un SoC de son cru.

Il s’agit du Google Tensor , gravé en 5 nm et pourvu d’un CPU 8 cœurs (2x 2.80 GHz ; 2x 2.25 GHz ; 4x 1.8 GHz) et d’un GPU Mali G-78 de dernière génération. Le Pixel 6 s’accompagnera de 8 Go de RAM LPDDR5 pour 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1. Le smartphone profite d’une batterie d’une capacité de 4 614 mAh, rechargeable à 30 W en filaire et 23 W sans-fil.