NVIDIA lance GeForce Now avec RTX 3080, pour du cloud gaming en 1 440p à 120 fps

GeForce Now RTX 3080 coûte 99,99 euros tous les six mois, soit 16,665 euros mensuels. C'est le double de l'abonnement Priorité quand il est souscrit de six mois en six mois. Ajoutons que les membres fondateurs bénéficient d'une réduction de 10 % sur ce forfait. En plus du 1 440p à 120 fps et de la 4K HDR sur Shield, cette nouvelle offre premium fait évoluer la durée d'une session de jeu à huit heures maximum, contre six heures en priorité et une heure en gratuit.