Les futurs processeurs AMD Raphael-H mobiles cumuleraient jusqu'à 16 cœurs Zen 4

La gamme actuelle de processeurs mobiles d’AMD, les Ryzen 5000 Cézanne, qui mêle architecture CPU Zen 3 et architecture graphique Vega, autorise au mieux 8 cœurs et 16 threads (pour les Ryzen 9 et Ryzen 7).

Afin de muscler son offre face à Intel, dont les meilleures puces Alder Lake embarqueront 16 cœurs (en 8 + 8 : 8 cœurs Golden Cove, 8 cœurs Gracemont), y compris sur le segment mobile avec la nouvelle série H55, AMD accorderait 16 cœurs CPU à de futurs processeurs Ryzen mobiles 7000, nom de code Raphael-H.