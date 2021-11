Antivirus en promo : optez pour l'expertise avec cette offre exceptionnelle de Bitdefender

Bitdefender l'affirme : sur les 5 dernières années, son antivirus basé sur l'intelligence artificielle a obtenu les meilleurs scores de détection. En plus d'apporter une protection contre des menaces comme le phishing (y compris les dernières mises au point par les hackers), les solutions Bitdefender à prix réduit fournissent un contrôle parental et une protection sur les réseaux sociaux. Sa protection est adaptative : elle peut être personnalisée selon des modes Jeu ou Travail par exemple.

L'étendue de cette protection pourra toutefois être choisie selon les besoins. Ainsi, si la version Antivirus Plus peut couvrir jusqu'à 3 appareils, la formule Total Security peut en recenser jusqu'à 5 et ajoute le contrôle parental. Elle est enfin compatible avec Windows, macOS, iOS et Android.

Dans le même temps, la société affirme que son antivirus est aussi le moins envahissant de ceux disponibles actuellement. Les personnes l'ayant installé pourront toujours profiter de leurs applications sans craindre de ralentissement.

Si vous optez en plus pour VPN Premium, vous profiterez en plus de tous les avantages de l'anonymat sur Internet. Cette formule garantit une sécurité totale sur les WiFi publics, et offre un trafic chiffré en illimité.