4 promos immanquables sur les PC portables pour l'anniversaire Rue du Commerce

Le processeur est un Intel Core i7-10750H Hexa Core 2,6 GHz épaulé par une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 8 Go. Lui-même propose son propre GPU, le Intel UHD Graphics 630. En fonction de ce que vous faites sur l'ordinateur, le processeur va jongler entre les deux grâce au système Optimus. Vous naviguez sur Internet ou regardez un film Netflix ? Le GPU fait l'affaire. Vous lancez un gros jeu qui demande plus de force de frappe ? On dégaine la RTX. Et vous n'avez rien à faire, cela se fait automatiquement.

Niveau mémoire vous êtes également tranquille, avec un SSD de 256 Go et un HDD de 1 To. Et bonne nouvelle par rapport aux deux modèles précédents : l'OS est intégré ! Le PC tourne nativement avec Windows 10, ce qui fait que vous n'avez qu'à l'allumer pour en profiter immédiatement.

Tous ces composants ont forcément un impact sur le format de la machine : 405 x 285 x 29,9 mm pour 3,2 kg sur la balance. Et ça affecte aussi son autonomie puisqu'au maximum de ses capacités, celle-ci pourra tenir trois heures. Ce sont des compromis qu'il faut faire quand on veut un PC gamer d'envergure digne de ce nom. Et c'est absolument ce que propose le HP Omen cb1061nf.