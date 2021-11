Ransomware : une députée veut empêcher les assureurs de couvrir les rançons et sanctionner les entreprises

Le taux de licenciement pour de telles fautes atteindrait, lui, 26 %. Un chiffre surprenant et qui pose question. Il corrobore la donnée suivante : plus de 7 organisations françaises sur 10 (72 %) affirment avoir noté une amélioration dans la sensibilisation des employés grâce à ce fameux modèle de réprimande. De plus en plus de Français seraient ainsi bien informés sur la définition et les conséquences du smishing (hameçonnage par SMS) ou du vishing (hameçonnage par téléphone).