Google veut repenser l’interface de ses applications pour iOS

Nous partons d’un constat partagé depuis presqu’une décennie. Les applications Google les plus usitées (Gmail , Google Drive , Google Sheets ) sont moins agréables à utiliser sur les produits Apple que sur les machines Android. Certains mettent en cause l’exclusivité de la plateforme Apple et de ses UI, et d’autres arguent que c’est peut être Google qui fonctionne de cette manière pour inciter à l’achat de ses produits, notamment les Chromebooks .