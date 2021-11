Asus Zenbook : à ce prix, l'ultrabook 14 pouces vaut vraiment le détour 🔥

Les Zenbook sont des ordinateurs connus pour leur portabilité poussée à l'extrême. Le modèle UX425EA-KI361T ne déroge pas à la règle avec un écran IPS Full HD de 14" aux bords fins. Le tout dans un châssis de 319 x 208 x 13,9 mm et 1,7 kg, batterie incluse.

Pour 849€, vous avez un PC avec un processeur Intel Core i5-1135G7 Tiger Lake (2.4 GHz, 4 cœurs, et un TDP de 15W). La carte graphique est intégrée au processeur, c'est une Intel Iris Xe qui fait largement le travail.

La mémoire vive, elle, est de 8 Go LPDDR4x 4266MHz. Attention toutefois, celle-ci est soudée et il n'est donc pas possible de l'upgrader. C'est le prix à payer pour avoir un Zenbook ultra-fin, mais c'est parfaitement correct en termes de performances.

Pour ce qui est de la mémoire, vous pouvez compter sur un SSD M.2 de 512 Go sur lequel est préinstallé Windows 10. Cela vous laisse suffisamment de place pour stocker photos et documents et surtout deux ou trois jeux pas trop gourmands, que ce soit en termes de ressources ou de stockage.