Vous aimez l'encoche de l'iPhone ? Retrouvez-la bientôt sur les MacBook Air

C'est en tout cas ce que prétend un utilisateur du forum chinois V2ex. Cela dit, l'intéressé n'en dit pas plus sur les motivations d'Apple. On ignore donc pourquoi une encoche serait intégrée au nouveau MacBook Air, mais il y a fort à parier que cette nouveauté soit liée à Face ID . Il s'agirait alors de permettre la reconnaissance faciale, pourquoi pas en complément de Touch ID .

D'après cette même source, le design du MacBook Air serait très réussi. Nous devrions notamment profiter de lignes droites et de bords plats, allant vers les mêmes codes esthétiques que les iPhone 12 et 13. Quant à la question du lancement, il faudrait tabler sur la fin d'année 2022. Et pour cause, l'appareil entrerait en production sur le tard, au cours du troisième trimestre 2022.