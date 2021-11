Nanoleaf revient avec de nouveaux modules RGB connectés pour embellir son bureau

Fixé au mur et formant la figure géométrique choisie par son utilisateur, le système modulaire peut être contrôlé par le biais de l’application mobile compagnon ou du logiciel dédié sur ordinateur. Pour les plus exigeants et les plus connectés, Nanoleaf a d’ailleurs prévu des intégrations avec Razer Chroma, Google Assistant et Apple HomeKit (Siri). De surcroît, Nanoleaf a ajouté deux fonctions clés à ses modules RGB : le Rhythm Music Visualizer qui réagit à la musique ainsi que le mode Screen Mirror qui est en charge de synchroniser l’éclairage avec un écran d’ordinateur .

Du point de vue de la scénarisation, sont disponibles 19 scènes prédéfinies. Si cela ne suffit pas, l’utilisateur pourra créer de lui-même ses propres animations lumineuses en utilisant son smartphone ou son ordinateur.