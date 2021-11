Samsung déploierait One UI 4, fondé sur Android 12, au mois de décembre

À noter que l'information délivrée par l'équipe technique de Samsung ne concerne que la Corée du Sud. Toutefois, lors du déploiement de One UI 3.0, Samsung avait surpris tout le monde en lançant également sa mise à jour (pour les Galaxy S20 notamment) du côté des États-Unis.

Reste à savoir maintenant si Samsung parviendra à tenir les délais et si les Galaxy S21 parviendront bel et bien à migrer vers One UI 4.0 avant le début de l'année 2022. Réponse dans quelques semaines, donc.