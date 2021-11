L'équipage qui a tourné Le Challenge est revenu sur Terre

Certes, l'actrice Yulia Peresild a reçu une solide formation avant son départ, tout comme le réalisateur (et acteur) Klim Shipenko. Les cosmonautes de Roscosmos présents sur la station ont pour leur part reçu des leçons pour pouvoir tenir un rôle de fiction : Piotr Dubrov, Anton Shkaplerov et Oleg Novitsky ne seront pas au second plan dans Le Challenge (parfois traduit en Le Défi). C'est notamment le cas d'Oleg, puisqu'il semble que son rôle soit au centre de l'intrigue : il sera le cosmonaute grièvement malade ou blessé que la talentueuse chirurgienne vient sauver en orbite.