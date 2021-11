Monde virtuel, concerts et jeux : deadmau5 lance Oberhasli, soutenu par Epic Games

En plus des concerts, il est possible d’explorer 20 mondes uniques créés par la communauté et d’essayer trois jeux multijoueur créés spécifiquement pour Oberhasli via le hub de l'événement. Le premier, Hop 'Til You Drop, consiste à amasser le plus de pièces en sautant aussi loin et aussi vite que possible sans tomber. Dans le second, Balloon Royale, les joueurs et joueuses doivent attraper un ballon, le protéger et éclater celui des autres pour être le dernier en lice. Le dernier, Mau5 Hau5, est une course pour atteindre le sommet de la tour de deadmau5 en premier.