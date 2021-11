Suite à un procès perdu au Royaume-Uni, Amazon demande aux utilisateurs de Ring de ne pas espionner leurs voisins

Dans ce cas précis, c'est notamment la capture audio qui est mise en cause, avec « une étendue qui va bien au-delà de la gamme de vidéo que ces dispositifs enregistrent, et qui n'est pas raisonnable » explique la juge. Cette dernière a rappelé que la Ring Video Doorbell est en mesure d'enregistrer une conversation distante de 12 à 20 mètres environ. Rappelons également qu'il est possible (et même vivement recommandé) de configurer une « zone de détection », permettant à la caméra de définir ou non un enregistrement.