DC FanDome 2021: Doom Patrol et Titans reviendront pour des saisons 4

Actuellement en cours de diffusion de leurs saisons 3 respectives, Titans et Doom Patrol viennent de se voir renouvelées pour des saisons 4 par HBO Max. La première (proposée chez nous sur Netflix ) devrait donc poursuivre les aventures mouvementées, sombres et sans filtres des Titans menés tant bien que mal par Nightwing, tandis que la seconde continuera à suivre la vie étrange et atypique de la famille de super zéros traumatisés la plus particulière de l'univers DC.