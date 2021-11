5G et Wi-Fi 6, sécurité des réseaux : "Huawei applique les normes les plus sévères" (Interview)

C'est toujours difficile, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ces sujets-là, aujourd'hui en lumière, sont déjà traités chez Huawei depuis l'origine. Quand on est fournisseur de technologies pour les opérateurs, la sécurité des réseaux est primordiale, c'est un gage de qualité. Nous avons bien travaillé et sommes rassurés, mais cela ne veut pas dire pour autant que l'on peut dormir sur nos deux oreilles. Il y a eu des pressions, et c'est pour cela que l'on se remet toujours en question : on fait en sorte de donner encore plus d'importance à ces sujets de sécurité. Nous profitons de ces systèmes extérieurs pour vérifier si nos produits et solutions comportent des failles de sécurité. Le but, pour nous, est de faire le maximum pour rassurer nos clients. Nous restons très prudents, car dans le domaine de la sécurité il n'y a pas un sujet à part entière : on doit être tout le temps extrêmement vigilant.