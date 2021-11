Lucy in the Sky… Découvrez la grande mission de la petite sonde NASA !

On y retrouve par contre, en plus d'un imageur optique haute résolution T2CAM (il servira pour la navigation), un petit télescope optique L'LORRI très précis et qui fournira des images à longue distance (c'est le descendant de l'instrument LORRI embarqué en 2006 sur la sonde New Horizon s). Il y a également l'instrument multispectral L'Ralph dans les bandes optiques et infrarouges, qui sera capable d'identifier la composition de surface des astéroïdes, en particulier les matériaux organiques, hydratés et les glaces. Ce dernier est aussi un descendant d'instruments des missions New Horizons et OSIRIS-REx avec plusieurs améliorations. Enfin, le dernier imageur est un spectromètre infrarouge thermique, L'TES, qui complémentera les autres mesures de composition avec des informations sur la réflexion thermique (issu d'ORIRIS-REx et de l'instrument EMIRS envoyé avec la sonde émiratie Hope vers Mars). A cela il faut encore ajouter la « classique » utilisation de l'antenne radio pour des expériences d'occultation lors des survols, ce qui aidera à déterminer la masse exacte des troyens et grecs.