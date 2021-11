Le Bitcoin propulsé à plus de 60 000 $ en raison de l'arrivée imminente d'un premier ETF, voici ce que l'on sait

Les USA étant le principal marché des crypto-monnaies aujourd'hui, cette décision aura forcément un impact fort sur le cours du Bitcoin, et pas seulement à court-terme. Attention cependant : interrogé par l'AFP, Charlie Erith, qui est à la tête de ByteTree Asset Management, une société spécialisée dans la gestion d'actifs crypto, prévient que la hausse de ces dernières heures a peut-être été surestimée et qu'une correction pourrait survenir après l'annonce officielle attendue dans les jours prochains. Celle-ci devrait toutefois être temporaire, et n'aurait pas de quoi enrayer la bonne dynamique du Bitcoin, qui retrouve ses niveaux records du printemps dernier.