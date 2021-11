Switch OLED : la Fnac casse le prix de la console Nintendo avant même le Black Friday 🔥

La version OLED de la Switch reprend l'essentiel de la première console sortie en 2017. Elle intègre par exemple le processeur Nvidia Tegra X1 et utilise les mêmes manettes, les fameuses Joy Con.

Alors, cette Switch OLED est-elle dispensable ? Pas sûr. Son écran OLED marque la différence avec une image clairement plus belle. Alors que de nouveaux titres sortent ou s'apprêtent à sortir pour la Switch, comme Metroid Dread, de nouveaux graphismes permettront de les apprécier à leur juste valeur.

La console a aussi gagné en taille d'écran, la dalle étant désormais de 7 pouces. L'utilisation promet ainsi d'être plus confortable visuellement. Un tout petit peu plus lourde que son aînée, la console reste pourtant d'une ergonomie incomparable. Les Joy-Con amovibles et le passage de la console à la TV sont toujours aussi agréables au quotidien.

La Switch OLED compte également de nouveaux hauts-parleurs et une capacité de stockage doublée. Le dock est compatible 4K et comporte un port Ethernet et un port HDMI 2.0 (contre un HDMI 1.4 sur la génération précédente). Un gain de connectivité qui promet des usages étendus.