ClubHouse n'en finit pas de s'essouffler... et tente cette fois de séduire les musiciens

ClubHouse annonce l’arrivée imminente d’un mode « Musique », conçu pour restituer la diffusion d’un événement en haute qualité sonore. Plus concrètement, la start-up espère que les chanteurs, musiciens et groupes de musique exploiteront son application pour y tenir des concerts virtuels, partager des sessions de jam ou tout simplement diffuser de la musique en direct. Pour ce faire, le mode « Musique » prendra en charge les équipements professionnels dédiés comme des micros USB ou des tables de mixage. Sans connaître la date de déploiement précise, on sait que le mode « Musique » sera d’abord disponible sur iOS avant d'arriver sur les appareils Android.