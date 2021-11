La pénurie de semi-conducteurs frappe durement le marché automobile européen

Le secteur de l'automobile souffre de sa très forte demande en composants électroniques pour ses véhicules de plus en plus équipés. Les principaux marchés ont tous enregistré des baisses à deux chiffres en l’espace d’un an, notamment avec une chute de 32,7 % en Italie, de 25,7 % en Allemagne, de 20,5 % en France et de 15,7 % en Espagne. Un recul qui alarme l’Association des constructeurs européens (Acea), d’autant qu’en septembre 2021, le marché européen est revenu à son niveau de 1995 avec 718 598 voitures neuves vendues, soit une baisse totale de 23,1 % sur un an. En tout, ce sont malgré tout plus de 7,5 millions de véhicules vendus depuis le début de l’année 2021, ce qui représente 500 000 voitures de plus que l’année dernière sur la même période.