Samsung HW S41T, une très bonne barre de son d'entrée de gamme à moins de 100€ !

Concernant la barre de son en elle-même, elle fait partie des Série-S de la marque, des modèles aux prix plutôt accessibles. Ce sera d'ailleurs l'un des grands avantages de la HW S41T : son prix. Classée dans les entrées de gamme, elle affiche déjà, en dehors de toute promotion, un tarif accessible au plus grand nombre.

Son design est également à retenir. Ici en blanc, elle se confond aisément dans une décoration quel que soit son style. Elle est également recouverte d'un tissu acoustique de grande qualité conçu par la société danoise Kvadrat, ce qui lui donne davantage d'allure. La barre dispose d'une bonne largeur, mais d'une hauteur contenue (respectivement 68 cm et 6,8 cm), ce qui lui permet de s'insérer facilement sous une télévision tout en diffusant de manière homogène dans la pièce.

A l'intérieur, la Samsung HW S41T intègre son propre caisson de basses. Elle dispose d'un mode Musique et du Smart Sound : une fois l'appareil connecté à un smartphone via le Bluetooth, l'ensemble optimise la chanson afin d'en obtenir le meilleur rendu sonore. L'appareil compte également le multi-connexion Bluetooth et peut se connecter simultanément à deux appareils.