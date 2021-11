Bon plan antivirus : protégez vos appareils à moindre coût grâce aux promos d'Avira

La deuxième, Avira Internet Security, vous permet, en plus des actions nommées ci-dessus, de bénéficier de mises à jour régulières de la part d'Avira, pour être à la pointe et disposer des dernières innovations, ainsi que d'un gestionnaires de mots de passe, toujours sur un appareil. idéal pour obtenir des mots de passe sécurisés et les stocker sans encombre.

Enfin, la troisième, Avira Prime, est la plus complète. En plus de profiter à 5 appareils simultanément, vous disposez, en plus des services énumérés précédemment, d'un VPN inclus, qui vous permet de naviguer incognito sans jamais dévoiler votre véritable adresse IP en ligne. Une solution idéale pour vous et vos proches qui obtient ainsi un solide 7/10 lors de notre test 100% indépendant .