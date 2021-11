Mighty Final Fight : l'opus NES qui a pastiché le célèbre beat'em all de Capcom

En 2021, l'autre défaut de Mighty Final Fight, c'est malheureusement son prix. En effet, si le jeu est aisément trouvable en version japonaise (Famicom), il faut toutefois accepter de débourser entre 100 et 300 € pour s'offrir un exemplaire complet et en bon état. Pour ce qui est de la version PAL, à l'heure où sont écrites ces lignes, deux exemplaires sont en vente sur eBay, le premier à 3 500 €, le second à 4 999 €.

À l'occasion, si vous appréciez un tant soit peu la saga, et si vous retrouvez un exemplaire dans vos cartons, essayez de lancer une partie de Mighty Final Fight. Vous ne vivrez pas forcément votre plus beau moment de gamer, mais vous (re)découvrirez un Final Fight vraiment très étonnant et bourré d'humour, jouant à fond la carte de l'autodérision.