Mission M’Other : on visite la France (apocalyptique) de 2032

Je ne vous le cache pas, le passage dans le bunker des résistants va s’écourter relativement vite… et brusquement. Nos compères fuient une fois de plus, et cette fois ils savent où aller : Le Mans. Il semble que cette ville ait attiré les humains appelés par la bouche noire. Sauf que, pas de bol, Lia va se faire attraper par les séides des Anges de la Mort. Aaron est introuvable et le loup a disparu. Difficile de faire plus critique comme situation !

Pierre Bordage et Melanÿn nous imposent alors un rythme narratif soutenu. C’est d’autant plus impressionnant que le format du journal intime se prête rarement aux situations mouvementées. Ici, ce n’est pas un souci. On vit intensément les péripéties de Lia, on croise les doigts pour qu’elle se sorte vivante des guêpiers où elle se trouve jetée à chaque nouvelle étape de son voyage. En bref, on a rarement le temps de s’ennuyer dans le livre de nos deux romanciers.

On se doute quand même que Lia se tirera du pétrin dans lequel elle se trouve, sauvée des Anges grâce à Aaron et le fidèle Kwan. Ce n’est encore pas la fin de son périple. En fait, on pourrait presque dire que tout ce qu’elle a vécu n’était qu’une vaste mise en bouche pour le final explosif de Mission M’Other.