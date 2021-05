New World : Amazon Games répond à la polémique relative à l'ajout dans l'alpha de microtransactions

De nombreux futurs colons, intrigués par ce MMO ambitieux d'Amazon Games, ont donc naturellement reçu une douche froide à la mention de ces « objets de qualité de vie », qui ont ainsi fait l'objet d'une vive polémique.

Un utilisateur a notamment répondu à la lettre ouverte de Rich Lawrence en dénonçant cette mécanique. Selon lui et de nombreux autres utilisateurs, il s'agit d'un moyen de pousser les joueuses et joueurs à foncer vers le endgame sans profiter de manière naturelle de l'expérience en elle-même.

Amazon Games a tenu à répondre à ces nombreuses inquiétudes en arguant que ces « objets de qualité de vie » sont avant tout là pour aider les joueuses et joueurs occasionnels à rattraper les plus investis. Une explication qui n'était clairement pas au goût des plus inquiets, et qui a même semé davantage de doute quant à l'intérêt jusqu'alors relativement vivace pour New World.

Reste à voir si, fort d'une réaction presque urticaire à ce système de monétisation, Amazon Games se ravisera ou non d'ici la sortie en bêta ouverte de New World. Pour rappel, celle-ci est prévue le 20 juillet sur Steam . La sortie officielle du jeu est quant à elle attendue, si tout va bien, pour le 31 août.